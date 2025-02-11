«Прибедняется эта Юлька, запросы поуменьшить надо»: народ пожалел Салибекова из-за Колисниченко, которая ждет от него алиментов

Пользователи Сети уверены, что из-за непростых отношений с бывшей женой Юлией Колисниченко участник проекта «Дом-2» — редкий гость в их доме. Таким образом, Салибеков не навещает сыновей, которые, возможно, хотели бы общаться с отцом чаще, чем им удается сейчас.

Также многие пожалели Тиграна Салибекова, решив, что, кроме алиментов, бывшую жену шоумена ничего не интересует. Есть те, кто считает, что Юлия Колисниченко сама не дает бывшему мужу видеться с детьми.