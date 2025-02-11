«Прибедняется эта Юлька, запросы поуменьшить надо»: народ пожалел Салибекова из-за Колисниченко, которая ждет от него алиментов

Юлия Колисниченко не скрывает: главное для нее — чтобы Тигран Салибеков вовремя платил алименты на троих сыновей: Ролана, Эльдана и Баграта. Остальное, как дала понять экс-участница проекта «Дом-2», ее не заботит. Юлия Колисниченко не интересуется личной жизнью бывшего мужа, который женился на Виктории Лысковец и завел с ней общего ребенка, она подарила ему сына Леона.
«Я при нашей последней встрече пожелала ему удачи, здоровья ребенку, сказала: «Плати алименты, и ты меня не услышишь и не увидишь. Мне не нужно совершенно лезть к тебе. У меня своя жизнь, у тебя — своя. Но деньги плати», — призналась Юлия.
Юлия Колисниченко редко видится с Тиграном Салибековым. Фото: соцсети
Пользователи Сети уверены, что из-за непростых отношений с бывшей женой Юлией Колисниченко участник проекта «Дом-2» — редкий гость в их доме. Таким образом, Салибеков не навещает сыновей, которые, возможно, хотели бы общаться с отцом чаще, чем им удается сейчас.
Также многие пожалели Тиграна Салибекова, решив, что, кроме алиментов, бывшую жену шоумена ничего не интересует. Есть те, кто считает, что Юлия Колисниченко сама не дает бывшему мужу видеться с детьми.
«Прибедняется эта Юлька, запросы поуменьшить надо! Противно читать про таких «бедных», из интернета не вылазит, квартиры явно сдает, алименты получает», — пишет waly1935.
«Зачем ты троих детей рожаешь, если он негодяй такой?» — удивляется Марина К.
«Тигран — хороший мужик, какая разница, работает или гуляет, лишь бы деньги капали», — подметил Александр Блохов.
«Ну не работал. Юльке с детьми помогал. Пока она видосики снимала, для этого времени много надо. Блогером быть тяжело. Если хочешь денег иметь. Нужно постоянно сидеть в интернете. А с детьми кто сидел? Тигран», — считает Марина К.
«Понятно, что Юле нужны от него деньги! Ей детей кормить надо», — добавила Полина Галицына.