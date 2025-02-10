«Плати алименты, и ты меня не услышишь»: Юля Колисниченко из «Дома-2» ждет от Тиграна Салибекова только денег на троих сыновей

Юлия Салибекова из проекта «Дом-2» призналась, что не собирается поддерживать отношения с бывшим мужем, от которого она родила троих сыновей: Ролана, Эльдара и Баграта. Мальчики остались жить с мамой после развода родителей. Салибекова (до замужества Колисниченко. — Прим. ред.) заверила, что ей нет никакого дела до того, с кем живет ее бывший муж. Тигран Салибеков женился на Виктории Лысковец, которая родила ему сына Леона. Теперь у звезды проекта «Дом-2» четверо детей.

Юлия Салибекова дала понять, что личная жизнь Тиграна ее не волнует, главное — чтобы он платил ей деньги на детей. Это его единственная обязанность перед ними, считает экс-участница «Дома-2». Похоже, что Салибекова не переживает по тому поводу, что бывший муж практически не видится с сыновьями и не участвует в их воспитании.