Гоген Солнцев сделал заявление: «Ваня — не мой сын»

Гоген Солнцев сделал ДНК-тест, в результате которого узнал, что сын Ваня, которого он обожает, рожден не от него.
В личном блоге Гоген Солнцев признался, что испытывает боль и разочарование в связи с этим обстоятельством.
«Это было непросто… до сих пор не могу свыкнуться с этой новой правдой. Ваня — не мой сын! Больно от обманутых надежд и от предательства, которое длилось несколько лет», — поделился Гоген Солнцев.
Гоген Солнцев и Ваня, которого он считает своим сыном. Фото: кадр программы
Гоген Солнцев при этом дал понять, что не намерен отказываться от ребенка. Он искренне любит Ваню, считает его своим сыном. Гоген Солнцев уверен, что дети не должны нести ответственности за ошибки своих родителей. А это значит, что Гоген, скорее всего, будет воспитывать Ваню, что выглядит невероятно благородно с его стороны.
«Но разве дети виноваты в ошибках матерей? Я не готов оставлять это на самотек, и я уже знаю, что буду делать дальше. Рассчитываю на вашу поддержку, друзья», — добавил Гоген Солнцев в личном блоге.