Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с 54-летием: «Люблю тебя»

Накануне, 6 февраля, известному фигуристу, участнику ледовых шоу Татьяны Навки Петру Чернышеву исполнилось 54 года.
С днем рождения Петра Чернышева публично поздравила прославленный тренер Татьяна Тарасова. Она обратилась к фигуристу в личном блоге, разместив совместное с ним фото.
Петр Чернышев и Татьяна Тарасова. Фото: соцсети Татьяны Тарасовой
В своем обращении к Петру Чернышеву Татьяна Тарасова призналась, что испытывает к фигуристу искренние чувства.
«Петя, мой дорогой! С днем рождения! Здоровья тебе и терпения. Всегда жду тебя на льду, жду твои постановки и программы. Люблю тебя!» — написала Татьяна Тарасова.
Напомним, ранее Петра Чернышева с днем рождения поздравила Татьяна Навка.
Известная фигуристка и создатель ледовых шоу отметила, что Петр Чернышев — самый надежный человек изо всех, кого она знает.
Напомним, Петр Чернышев несколько лет преданно поддерживал свою тяжело больную жену, актрису Анастасию Заворотнюк. Звезда театра и кино скончалась в мае прошлого года из-за онкологического заболевания.
Сейчас Петр Чернышев воспитывает дочку Милу, которую ему подарила любимая, ныне покойная жена.