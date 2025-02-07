Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с 54-летием: «Люблю тебя»

В своем обращении к Петру Чернышеву Татьяна Тарасова призналась, что испытывает к фигуристу искренние чувства.

«Петя, мой дорогой! С днем рождения! Здоровья тебе и терпения. Всегда жду тебя на льду, жду твои постановки и программы. Люблю тебя!» — написала Татьяна Тарасова.

Напомним, ранее Петра Чернышева с днем рождения поздравила Татьяна Навка.

Известная фигуристка и создатель ледовых шоу отметила, что Петр Чернышев — самый надежный человек изо всех, кого она знает.

Напомним, Петр Чернышев несколько лет преданно поддерживал свою тяжело больную жену, актрису Анастасию Заворотнюк. Звезда театра и кино скончалась в мае прошлого года из-за онкологического заболевания.

Сейчас Петр Чернышев воспитывает дочку Милу, которую ему подарила любимая, ныне покойная жена.