Ставшая мамой в 53 года Маргарита Дробязко вышла на прогулку с маленькой дочкой

53-летняя фигуристка Мария Дробязко поделилась в личном блоге прекрасными кадрами. На них запечатлено, как она гуляет с маленькй дочкой Николиной.
Молодая мама наслаждается зимней прогулкой с коляской, в которой спит ее долгожданная малышка. Маргарита Дробязко облачилась в серые тренировочные штаны и взяла такого же цвета рюкзак — в тон коляске с дочкой Николиной.
Маргарита Дробязко на прогулке с дочкой. Фото: соцсети Маргариты Дробязко
Маргарита Дробязко транслирует, что находится в прекрасном настроении и все еще до конца не верит своему счастью. На видео Маргарита Дробязко выделывает танцевальные па, словно находится на льду. За кадром звучит песня, которая передает настрой молодой мамы.
«Я так кайфую от любви, лови-лови…
Я так кайфую от тебя, море внутри
И так глаза мои горят, они о многом говорят
Не верю я, что ты моя», — поется в песне.
Маргарита Дробязко на прогулке с Николиной. Фото: соцсети Маргариты Дробязко
Напомним, Маргарита Дробязко впервые стала мамой в начале декабря прошлого года. Своему мужу, фигуристу Повиласу Ванагасу она подарила дочку Николину, которую выносила и родила сама.