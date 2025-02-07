Ставшая мамой в 53 года Маргарита Дробязко вышла на прогулку с маленькой дочкой

53-летняя фигуристка Мария Дробязко поделилась в личном блоге прекрасными кадрами. На них запечатлено, как она гуляет с маленькй дочкой Николиной.

Молодая мама наслаждается зимней прогулкой с коляской, в которой спит ее долгожданная малышка. Маргарита Дробязко облачилась в серые тренировочные штаны и взяла такого же цвета рюкзак — в тон коляске с дочкой Николиной.