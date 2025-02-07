Анита Цой — об уехавших из России артистах: «Пытаются показать, что кому-то и там нужны, но это самообман»

В интервью Анита Цой выразила свою позицию по поводу уехавших коллег, подчеркнув уважение к их выбору, но и выразив сомнения в их возможностях найти аналогичную поддержку за рубежом.

«Я не могу никого осуждать, это их жизнь, их решение, их выбор», — цитирует Аниту Цой MK.RU .

Она отметила, что, по ее мнению, многие уехавшие артисты впоследствии могут пожалеть о своем решении, поскольку, по ее наблюдениям, их не ждут те же благодарные зрители, что и в России.

«Они пытаются показать, что кому-то и там нужны, но это самообман», — добавила Анита Цой.

Отвечая на вопрос о собственных планах, певица подчеркнула свою незыблемую привязанность к России.

«Это моя страна, моя культура, мой язык. Только тут я могу петь, творить, жить и просто быть», — призналась Анита Цой.