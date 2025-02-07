Вернувшийся из США Алексей Кортнев готов выступать на корпоративах за 500 тысяч рублей

Актер и певец Алексей Кортнев, вернувшийся из США, демонстрирует готовность выступать перед публикой в России на весьма скромных для себя условиях.

Стал известен райдер солиста группы «Несчастный случай». В одиночку Алексей Кортнев готов выступать на корпоративах за 500 тысяч рублей в течение 45-90 минут. Если же гости пожелают увидеть весь коллектив, придется заплатить больше. Речь идет о сумме в 1,2 млн рублей.

Плюс ко всему, Алексей Кортнев не требует для себя и команды люксовых номеров в отелях и перелетов бизнес-классом. Артист, как сообщатся, готов довольствоваться экономом.

Уточняется, что Алексей Кортнев любит получать деньги налом, так что за безналичный расчет предусмотрена наценка в 10 процентов.

Напомним, недавно стало известно, что ФНС ликвидировала последнюю компанию Алексея Кортнева в России.

По материалам телеграм-канала SHOT