Курбан Омаров поздравил Ксению Бородину с предстоящей свадьбой

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров, с которым телеведущая рассталась из-за постоянных измен, в своеобразной манере поздравил ее с предстоящим замужеством.

Курбан Омаров сообщил, что рад за экс-супругу, которая нашла свое новое счастье в лице блогера Николая Сердюкова. Омаров тонко намекнул на то, что предстоящие события в жизни Ксении Бородиной наконец-то сместили фокус ее внимания с него на другого мужчину.

«Мы очень рады, на самом деле. Искренне говорю, очень рады, что Ксения занята любовью», — заявил Курбан Омаров в программе «Хватит слухов!».

В этот момент рядом с Курбаном Омаровым находилась его беременная жена Валерия. Будущая мама присоединилась к поздравлениям.