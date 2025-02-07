Курбан Омаров поздравил Ксению Бородину с предстоящей свадьбой

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров, с которым телеведущая рассталась из-за постоянных измен, в своеобразной манере поздравил ее с предстоящим замужеством.
Курбан Омаров сообщил, что рад за экс-супругу, которая нашла свое новое счастье в лице блогера Николая Сердюкова. Омаров тонко намекнул на то, что предстоящие события в жизни Ксении Бородиной наконец-то сместили фокус ее внимания с него на другого мужчину.
«Мы очень рады, на самом деле. Искренне говорю, очень рады, что Ксения занята любовью», — заявил Курбан Омаров в программе «Хватит слухов!».
В этот момент рядом с Курбаном Омаровым находилась его беременная жена Валерия. Будущая мама присоединилась к поздравлениям.
Валерия и Курбан Омаровы. Фото: соцсети Курбана Омарова
Валерия уверена в том, что Ксению Бородину и Николая Сердюкова связывает искреннее чувство.
«Каждый человек достоин любить и быть любимым», — философски заметила молодая жена Курбана Омарова.