Замок Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь начал разрушаться

Роскошный замок в подмосковной деревне Грязь, который Максим Галкин* построил для любимой жены Аллы Пугачевой, разваливается на глазах.

Жилище, покинутое своими хозяевами почти три года назад, медленно, но верно приходит в запустение. На стенах замка появилась плесень, кое-где начала отваливаться кирпичная кладка.

Крыша постепенно покрывается ржавчиной.

Да, за замком присматривают люди, но судя по всему, этого мало. Роскошному дому требуется хозяин.

Ранее эксперты оценивали, что ежемесячное содержание замка Алле Пугачевой и Максиму Галкину* обходится в 500 тысяч рублей.

Напомним, Алла Пугачева сейчас постоянно живет на Кипре, Максим Галкин* активно гастролирует, чтобы обеспечивать семье достойную жизнь, а дети пары, Гарри Галкин и Лиза Галкина, учатся в Англии.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

По материалам телеграм-канала SHOT