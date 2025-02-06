Светлана Мастеркова госпитализирована из-за агрессивной опухоли мозга

Трагическая новость о здоровье Светланы Мастерковой. 57-летняя легенда советской и российской легкой атлетики, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира, вновь госпитализирована. У спортсменки диагностирована агрессивная злокачественная опухоль мозга.

Этот удар для Светланы Мастерковой – очередной в ее борьбе с тяжелым недугом. Летом прошлого года она уже проходила лечение в клинике, где у нее обнаружили опухоль, которую успешно удалили. После операции Светлана перенесла несколько курсов химиотерапии.

К сожалению, болезнь продолжает давать о себе знать. В результате злокачественной опухоли у Светланы Мастерковой ухудшилось зрение, появились проблемы с суставами и сердцем. Недавно ей провели внутривенное введение противопухолевых препаратов в стационаре, после чего она была выписана домой.

Врачи настаивают на строгом соблюдении предписаний, бережном отношении к своему здоровью и регулярном наблюдении у онколога.

По материалам Mash