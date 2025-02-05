Буйнов получит от государства миллион рублей на лекарства для онкотерапии

Александр Буйнов, известный российский певец, которому сейчас 74 года, пройдет курс лечения рака за счет государства. Стоимость курса составляет около одного миллиона рублей, и он продлится полгода.

Как сообщает издание Mash, врачи-онкологи на специальном консилиуме приняли решение назначить Буйнову новую схему гормонотерапии. Для этого будет использоваться проверенный препарат, стоимость одной упаковки которого варьируется от 140 до 180 тысяч рублей.

Буйнов уже проходил лечение этим лекарством ранее, однако в 2023 году терапия была временно приостановлена из-за побочных эффектов. Во время велосипедной прогулки у артиста произошло обморочное состояние, вследствие чего он получил черепно-мозговую травму и сломал лобную кость. В результате обследования медики выявили нарушения мозгового кровообращения.

На данный момент здоровье певца стабилизировалось и он готов возобновить лечение. Однако физическая нагрузка вызывает у него сильную усталость, поэтому врачи порекомендовали ему ограничить активность и выполнять работу преимущественно в сидячем положении.

Александр Буйнов отпразднует свой 75-й день рождения 24 марта 2025 года. Недавно он сообщил, что 6 апреля планирует провести юбилейный концерт в Кремле. За свою творческую карьеру артист выпустил около 20 музыкальных альбомов. Его репертуар включает такие известные песни, как «Я знал любовь», «Мы в ответе за тех», «Посидим-помолчим», «Падают листья» и прочие.