Певица Алсу: «Занимаюсь спортом давно, но без фанатизма»

Певица Алсу Абрамова. Фото: Global Look Press

Певица Алсу объяснила, как сохраняет стройность.

41-летняя певица Алсу Абрамова не так давно развелась с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. В браке с ним на свет появились трое детей Алсу — две дочери и сын.

Несмотря на три беременности и роды, певица Алсу сохранила прекрасную фигуру, которой восхищаются ее поклонники. Звезда, к тому же, обладате эффектной внешностью, ее лицо с изящными чертами никого не оставляет равнодушными.

В беседе с MK.RU Алсу Абрамова раскрыла секреты своей красоты. На первый взгляд, они просты. Главное — это потрясающая самодисциплина.

«Я делаю растяжку и обязательно двадцать отжиманий. Занимаюсь спортом давно, но без фанатизма», — поделилась певица Алсу.

Певица Алсу — обладательница эффектной внешности. Фото: Global Look Press

Певица Алсу добавила, что следит за тем, что ест. В ее рационе нет жареного, соленого, кислого и острого.

Плюс ко всему,Алсу Абрамова старается спать не менее семи часов в сутки.

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