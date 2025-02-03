Певица Алсу: «Занимаюсь спортом давно, но без фанатизма»

41-летняя певица Алсу Абрамова не так давно развелась с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. В браке с ним на свет появились трое детей Алсу — две дочери и сын.
Несмотря на три беременности и роды, певица Алсу сохранила прекрасную фигуру, которой восхищаются ее поклонники. Звезда, к тому же, обладате эффектной внешностью, ее лицо с изящными чертами никого не оставляет равнодушными.
В беседе с
«Я делаю растяжку и обязательно двадцать отжиманий. Занимаюсь спортом давно, но без фанатизма», — поделилась певица Алсу.
Певица Алсу — обладательница эффектной внешности. Фото: Global Look Press
Певица Алсу добавила, что следит за тем, что ест. В ее рационе нет жареного, соленого, кислого и острого.
Плюс ко всему,Алсу Абрамова старается спать не менее семи часов в сутки.