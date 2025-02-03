Певица Алсу: «Занимаюсь спортом давно, но без фанатизма»

41-летняя певица Алсу Абрамова не так давно развелась с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. В браке с ним на свет появились трое детей Алсу — две дочери и сын.

Несмотря на три беременности и роды, певица Алсу сохранила прекрасную фигуру, которой восхищаются ее поклонники. Звезда, к тому же, обладате эффектной внешностью, ее лицо с изящными чертами никого не оставляет равнодушными.

В беседе с MK.RU Алсу Абрамова раскрыла секреты своей красоты. На первый взгляд, они просты. Главное — это потрясающая самодисциплина.