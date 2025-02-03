Комик Семен Слепаков* готов выступать для россиян за 5, 6 млн рублей

Уехавший из России комик и автор песен Семен Слепаков*, как сообщается, готов выступать для россиян на корпоративах. Ради концертов комик готов отказаться от политического контента в своем творчестве.

Цена 45-минутного выступления Семена Слепакова* — 5, 6 млн рублей.

Что касается райдера Семена Слепакова*, то он включает следующие требования: перелет бизнес-классом или же выкупленное купе СВ. Жить Семен Слепаков* предпочитают в люксовых номерах пятизвездочных отелей.

В гримерке артиста должна быть еда из наисвежайших продуктов и вода премиального качества.

Что касается аудитории, то тут предпочтений у Семена Слепакова* нет, он готов выступать и для россиян. Заказчики могут заранее обговорить репертуар и выбрать те песни, которые хотели бы услышать за 45 минут.

По материалам телеграм-канала SHOT

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента