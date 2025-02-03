Татьяна Тарасова пожаловалась на боли в сердце, но отказалась от госпитализации

У 77-летней Татьяны Тарасовой обострились проблемы с сердцем. Как сообщается, на днях прославленный тренер Татьяна Тарасова почувствовала себя очень плохо и вызвала на дом скорую помощь. Татьяна Тарасова пожаловалась на боли в сердце.

Все происходило в десятом часу вечера. Прибывшие по вызову именитой пациентки врачи осмотрели Татьяну Анатольевну Тарасову, зафиксировав у нее гипертонию с поражением сердца.

Специалисты стабилизировали состояние Татьяны Тарасовой на месте, но при этом настоятельно рекомендовали ей проследовать вместе с ними в клинику для госпитализации.

Татьяна Анатольевна наотрез отказалась это сделать.

Напомним, сейчас Татьяна Тарасова принимает участие в шоу Первого канала «Ледниковый период» в качестве главного судьи проекта. Не исключено, что ее отказ от госпитализации может быть вызван этим обстоятельством.

По материалам телеграм-канала SHOT