Друг Яниса Тиммы Марк Пугачев: «Его родители остались без ничего»

Баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы не стало в ночь на 17 декабря. Больше месяца друзья спортсмена пытаются установить все детали его ухода из жизни.

Друг Яниса Тиммы, бизнесмен Марк Пугачев заявил MK.RU, что уже обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру России и Следственный комитет. Он требует наказать ответственных за расследование лиц за бездействие на этапе доследственной проверки.

Марг Пугачев считает, что рассмотрение дела затягивается, а в это время в СМИ некие люди совершают вбросы, которые могут навредить расследованию.

Друг Яниса Тиммы заявил, что делает все это ради его памяти и с одной целью — поддержать родителей покойного, которые остались без сына и без наследства.