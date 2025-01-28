Жена Эммануила Виторгана оштрафована по решению суда за экономическое нарушение

Стало известно о том, что супруга известного артиста Эммануила Виторгана и мать его двух маленьких дочерей Ирина Млодик подверглась административному наказанию.

С Ирины Млодик по решению суда взыскана сумма в 300 рублей за экономическое нарушение, допущенное при ведении дел, связанных с театральным агентством Эммануила Виторгана.

Как сообщает MK.RU , Ирина Млодик была оштрафована решением мирового судьи района Хамовники.

Нарушение допустило театральное агентство ВИТЭМ, руководителем которого является Ирина Млодик. Организация вовремя не предоставила сведения в в Фонд социального и пенсионного страхования, за что на ее руководство и был наложен штраф в сумме 300 рублей.

Как уточняется, Ирина Млодик не стала оспаривать это решение суда.