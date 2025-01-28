Жена Эммануила Виторгана оштрафована по решению суда за экономическое нарушение

Ирина Млодик и Эммануил Виторган. Фото: Global Look Press

Ирина Млодик оштрафована на 300 рублей.

Стало известно о том, что супруга известного артиста Эммануила Виторгана и мать его двух маленьких дочерей Ирина Млодик подверглась административному наказанию.

С Ирины Млодик по решению суда взыскана сумма в 300 рублей за экономическое нарушение, допущенное при ведении дел, связанных с театральным агентством Эммануила Виторгана.

Как сообщает MK.RU, Ирина Млодик была оштрафована решением мирового судьи района Хамовники.

Нарушение допустило театральное агентство ВИТЭМ, руководителем которого является Ирина Млодик. Организация вовремя не предоставила сведения в в Фонд социального и пенсионного страхования, за что на ее руководство и был наложен штраф в сумме 300 рублей.

Как уточняется, Ирина Млодик не стала оспаривать это решение суда.

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