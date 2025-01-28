Кушанашвили — о находящемся в коме Кеосаяне: «Это пограничная ситуация, тяжелейшая для мамы»

Известный журналист Отар Кушанашвили, который в эти дни борется с онкологическим заболеванием, решил не оставаться в стороне от происходящих событий. Он выразил поддержку семье режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который пережил клиническую смерть и уже несколько недель находится в коме.
Отар Кушанашвили заявил, что вместе с семьей Тиграна Кеосаяна надеется на лучшее и ждет, когда тот выйдет из комы. Особые слова сочувствия и поддержки Отар Кушанашвили передал маме Тиграна Кеосаяна, которая уже потеряла одного сына.
«Это пограничная ситуация. Тяжелейшая для мамы, до сих пор живой, которая похоронила уже одного сына, а теперь наблюдает, как беспомощен второй», — высказался Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?!»
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press
Пожелал сил Отар Кушанашвили и жене Тиграна Кеосаяна, журналистке Маргарите Симоньян.
Напомним, она в начале января рассказала, что Тигран Кеосаян лежит в коме. А несколько дней назад Маргарита Симоньян в телеграм-канале сообщила, что порадовать поклонников ей пока совершенно нечем. Ситуация не изменилась.