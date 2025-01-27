Актер сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи» Игорь Янковский умер от рака

Сообщается, что скончался актер и продюсер Игорь Янковский. Ему было 73 года. Игоря Янковского не стало накануне, 26 января. Озвучена уже и причина его смерти.

Известно, что в последние годы жизни артист боролся с раком. К смерти же привели осложнения на фоне цирроза печени. Кроме того, у Игоря Янковского была диагностирована двусторонняя пневмония и отек легких и мозга.

Сообщается, что врачи пытались спасти жизнь Игоря Янковского. В течение 30 минут проводились реанимационные мероприятия. Но увы, усилия, предпринятые медиками, не дали результатов.

Игорь Янковский умер в воскресенье, 26 января, в 22:00 по московскому времени.

Игорь Янковский родился в 1951 году в Ленинабаде. В 1974-м окончил театральное училище имени Щукина, после выпуска и до 1992 года служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

В кино Игорь Янковский снимался с 1973 года. Зрители запомнили его по ролям в таких фильмах, как «Это сильнее меня», «Мегрэ и старая дама», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Золотая мина», «Приключения принца Флоризеля» и других.

С 90-х годов прошлого века Игорь Янковский занимался рекламным бизнесом.

Игорь Янковский приходился родным племянником известному, ныне покойному артисту Олегу Янковскому. Стоит напомнить, что Олега Янковского не стало в мае 2009 года. Он скончался от рака в 65 лет.

По материалам телеграм-канала Mash