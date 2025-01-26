Беременная невестка Валерии попала в больницу: «После фотосессии резко стало плохо»

Невестка певицы Валерии сообщила поклонникам, что была вынуждена обратиться за помощью к врачам. Лиана Шульгина резко почувствовала себя плохо, все произошло после фотосессии, когда девушка сидела в машине и собиралась ехать домой.

Диагноз, который поставили врачи, удивил беременную жену Арсения Шульгина — анемия. Хотя для будущих мам, это не редкое состояние. Лиана ждет второго ребенка. У них с мужем Арсением Шульгиным должен родиться сын. В больнице будущей мамочке поставили капельницу, о чем она рассказала поклонникам. До беременности Лиана Шульгина восполнила нехватку всех витаминов, хорошо питалась и занималась спортом, чтобы исключить дефициты. Но все равно столкнулась с анемией.