Лещенко сделал заявление о своей пенсии: «Не сказал бы, что это баснословная сумма»

Лев Лещенко, народный артист РСФСР, поделился информацией о том, что его пенсия составляет 30 тысяч рублей. Он уточнил, что эта сумма не является значительной, но все же он продолжает работать и не полагается исключительно на пенсионные выплаты. Лещенко выразил мнение, что размер пенсии мог бы быть увеличен, однако у него нет времени заниматься бюрократическими вопросами.
«Не сказал бы, что это баснословная сумма, тем не менее мне ее перечисляют», - уточнил Лещенко.
Вместо этого он предложил направить дополнительные средства тем людям, которые больше всего нуждаются в поддержке.
«Я обойдусь!» - говорит певец.
Ранее Юрий Куклачев, известный дрессировщик кошек и народный артист России, также высказывался о недостаточной величине своей пенсии. Он упомянул, что значительная часть средств уходит на оплату квартиры, машины и дачи, поэтому ему необходимо продолжать работать. Кроме основной пенсии, Куклачев получает надбавку за звание народного артиста, но даже общая сумма в 50 тысяч рублей оказывается недостаточной для полноценного существования, пишет