Лещенко сделал заявление о своей пенсии: «Не сказал бы, что это баснословная сумма»

Лев Лещенко, народный артист РСФСР, поделился информацией о том, что его пенсия составляет 30 тысяч рублей. Он уточнил, что эта сумма не является значительной, но все же он продолжает работать и не полагается исключительно на пенсионные выплаты. Лещенко выразил мнение, что размер пенсии мог бы быть увеличен, однако у него нет времени заниматься бюрократическими вопросами.

«Не сказал бы, что это баснословная сумма, тем не менее мне ее перечисляют», - уточнил Лещенко.

Вместо этого он предложил направить дополнительные средства тем людям, которые больше всего нуждаются в поддержке.

«Я обойдусь!» - говорит певец.