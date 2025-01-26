«Это ужас! Проверилась я»: 85-летняя Галина Польских отрицает, что у нее рак почек

В субботу, 25 января, в средствах массовой информации и телеграм-каналах начали распространяться тревожные сообщения о том, что у известной актрисы Галины Польских диагностировали рак почек. Эта новость вызвала волнение среди поклонников и представителей прессы. Однако сама Галина Польских поспешила опровергнуть эти слухи, назвав их «ужасными сплетнями». В интервью она подтвердила, что у нее действительно возникли некоторые проблемы с почками, но они никак не связаны с онкологией. Артистка прошла необходимые медицинские обследования и сообщила, что сейчас чувствует себя хорошо, сообщает News.ru .

«Конечно, все в порядке. С почками были какие-то проблемы, но не рак. Это ужас! Проверилась я. Ужас, какие сплетни, какие ужасные разговоры. Это все неправда. Я нормально себя чувствую», — заверила Галина Польских.

Ранее Telegram-канал Shot распространил информацию о том, что у Галины Польских якобы нашли злокачественную опухоль в почке. Сообщалось, что актриса обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья, после чего врачи рекомендовали ей пройти курс лечения в стационаре.

В ноябре прошлого года Галина Польских отпраздновала свой 85-й день рождения. Актриса, как обычно, решила отметить эту дату тихо, позволив себе отдохнуть после интенсивных рабочих будней, избегая звонков и поздравлений.

Напомним, что в декабре от рака желудка умерла Евгения Добровольская. Актриса долгое время не обращалась к врачам, игнорируя тревожные симптомы. Добровольская считала, что у нее обычное расстройство желудка. И принимала обезболивающие препараты. К онкологам актриса попала уже слишком поздно. Метастазы пошла в мозг. При этом Добровольской провели курс химиотерапии, на какое-то время ее состояние улучшилось, но положительный эффект был недолгим. Спасти актрису врачам не удалось.