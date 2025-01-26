«Не ешьте, не пейте, одежду в которой ходите, потом сожгите»: о каком концерте Пугачева жалела всю жизнь

На днях Кристина Орбакайте вспомнила о героизме своей матери, Аллы Пугачевой, которая выступала перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС вскоре после трагедии. Кристина поделилась архивными кадрами этого исторического концерта, на котором присутствовало около девяти тысяч человек. Позже Алла Пугачева сожалела о своем решении выступить там, считая его ошибочным и необдуманным, однако тогда никто еще не осознавал всей серьезности последствий катастрофы.

Алла Пугачева не просто выступила перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, но и активно взаимодействовала с публикой: жала руки зрителям, обнималась и принимала цветы, хотя такие контакты были крайне опасны. Впоследствии она признала, что совершила ошибку, соглашаясь на выступление. В одном из своих интервью певица рассказала, что простые люди просили привезти им апельсины, алкоголь, чтобы вывести радиацию, и пригласили ее, как часть этого «набора подарков». Пугачева считает, что ее проблемы со здоровьем напрямую связаны с тем роковым визитом в зону радиационного заражения.

«Нельзя было этого делать! Такая глупость произошла, потому что ничего не понимали! Нам стали говорить: не ешьте, не пейте, одежду в которой ходите, потом сожгите, цветы на перроне не берите», - рассказывала певица Андрею Малахову.

Сейчас Алла Пугачева живет на Кипре, а ее муж шоумен Максим Галкин* ездит по Европе с гастролями. Ходят слухи, что дети Примадонны 11-летние двойняшки Гарри и Лиза живут отдельно от родителей в Лондоне. Максим Галкин* устроил их учиться в элитное образовательное учреждение, видимо, с полным пансионом.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.