У Галины Польских обнаружена злокачественная опухоль в почке

Звезде кино и театра, 85-летней актрисе Галине Польских поставлен онкологический диагноз. Как сообщается, злокачественна опухоль обаружена в почке.

Галина Польских на днях обратилась к врачам с жалобами на плохое самочувствие. В результате обследования было выявлено, что у пожилой знаменитости рак.

Галине Польских выписали направление на госпитализацию, порекомендовав лечь в стационар для прохождения курса терапии. Между тем, согласно последней информации, полученной от менеджера Галины Польских, в больницу актриса пока не легла. Она находится дома.

Напомним, что не так давно Галина Польских обращалась к врачам из-за проблем со здоровьем. Тогда у нее был обнаружен пневмофиброз. Заболевание могло стать следствием пневмонии, которую перенесла Галина Польских.

Галина Польских дебютировала в кино в 1962-м году, сыграв главную роль в фильме «Дикая собака динго». Всего на ее счету более 170 ролей, в том числе в «Я шагаю по Москве» и «Тени исчезают в полдень». Галина Польских востребована и по сей день. Она снималась в российских мелодрамах и сериалах: «Елки-10», «У людей так бывает», «Ева, рожай!» и других.

По материалам телеграм-канала SHOT