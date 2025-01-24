В роскошном платье по фигуре, держалась за руку с Чумаковым: как Решетова отметила свое 29-летие

23 января экс-избраннице Тимати, модели Анастасии Решетовой исполнилось 29 лет. Вечеринку по случаю своего дня рождения Анастасия Решетова устроила в одном из московских ресторанов.

На празднике были замечены близкий друг Анастасии Решетовой, модельер Алеко, певицы Назима и Элина Чага, а также бизнес-леди Ксения Шипилова и другие гости. Вечеринку украсило выступление Алексея Чумакова, который спел дуэтом с виновницей торжества и даже взял ее за руку!

В микроблоге Алексея Чумакова появилось видео с праздника, под которым он дал понять, что критично оценивает вокальные данные виновницы торжества.