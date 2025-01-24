В роскошном платье по фигуре, держалась за руку с Чумаковым: как Решетова отметила свое 29-летие

23 января экс-избраннице Тимати, модели Анастасии Решетовой исполнилось 29 лет. Вечеринку по случаю своего дня рождения Анастасия Решетова устроила в одном из московских ресторанов.
На празднике были замечены близкий друг Анастасии Решетовой, модельер Алеко, певицы Назима и Элина Чага, а также бизнес-леди Ксения Шипилова и другие гости. Вечеринку украсило выступление Алексея Чумакова, который спел дуэтом с виновницей торжества и даже взял ее за руку!
В микроблоге Алексея Чумакова появилось видео с праздника, под которым он дал понять, что критично оценивает вокальные данные виновницы торжества.
«Она пыталась», — подписал кадры Алексей Чумаков.
Алексей Чумаков и Анастасия Решетова. Фото: соцсети Алексея Чумакова
На вечеринке Анастасия Решетова выглядела просто очаровательно. Она облачилась в платье с американской проймой, оттенка прокисшей малины. Наряд подчеркнул великолепную фигуру своей обладательницы.
Праздничный стол был щедро уставлен изысканными блюдами, но Алеко соблюдал диету, поэтому Анастасия Решетова предусмотрительно предложила ему более легкое блюдо — гречку на воде и постное куриное мясо. Таким образом, на празднике никто не остался голодным.
Анастасия Решетова со своим именинным тортом. Фото: соцсети Анастасии Решетовой
От подписчиков Анастасия Решетова получила много поздравлений. Она выразила благодарность своим родителям за жизнь, подчеркнув, что многим им обязана.
«Сегодня я родилась. Спасибо маме, папе и Всевышнему! Просто благодарю за возможность жить эту жизнь», — призналась брюнетка, которая редко проявляет свои чувства на публике.