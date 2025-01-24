Адвокат Гордон: «Семья Яниса Тиммы имеет право знать, как успешный человек оказался без имущества и надежды»

Адвокат Катя Гордон занимается сейчас делами семьи покончившего с собой бывшего мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы.

У Кати Гордон в этом деле есть и личный интерес. Адвокат Катя Гордон не раз заявляла, что Анна Седокова была любовницей ее бывшего мужа, адвоката Сергея Жорина.

На днях Катя Гордон сообщила, что после проверки обстоятельств ухода из жизни Яниса Тиммы правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело.

Но Катя Гордон намерена оспорить данное решение, заявив, что оно носит формальный характер. Катя Гордон считает, что семья Яниса Тиммы должна узнать правду о том, как он жил в последнее время. А без следствия установить некоторые подробности просто невозможно.