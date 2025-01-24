Евгений Кузин из «Дома-2» предложил Клаве Коке встречаться с ним

40-летний бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Евгений Кузин не оставляет попыток привлечь внимание певицы Клавы Коки. На этот раз он обратился к ней с весьма своеобразным предложением.

В недавнем видеообращении Евгений Кузин заявил, что хочет жениться на Клаве Коке. Он предложил ей «просто общаться» и пообещал, что в случае свадьбы она будет «счастлива».

«Мне «Автоваз» подарит «Ладу». Я буду на ней извозчиком, зарабатывать деньги, рассказывать, как моя Клавочка счастлива: «Сегодня я купил ей три розы». Потом, если хороший день, новогодние праздники, гляди, с десятком приду», — обратился Евгений Кузин к Клаве Коке.

Он также заявил, что готов стать отцом детей Коки.

«Когда ты ищешь что-то прекрасное, ты все равно до него не достанешь. Все же вот оно, рядышком! Вот она твоя яблонька, антоновка, дай, я тебе протру. Ешь, девочка моя. Эти руки кормить тебя будут», — продолжил Евгений Кузин.

Предложение Кузина вызвало неоднозначную реакцию в сети. Некоторые пользователи поддержали его, отметив, что он искренне любит Клаву Коку. Другие же раскритиковали его за странное и навязчивое поведение.

Сама Клава Кока пока не прокомментировала заявление Кузин