Поэт Виктор Пеленягрэ — о Лайме Вайкуле: «Несет вздор»

Поэт Виктор Пеленягрэ в свое время написал для Лаймы Вайкуле несколько песен, в их числе хит, обожаемый несколькими поколениями поклонников звезды, «Я вышла на Пикадилли».

Но в последнее время Виктор Пеленягрэ и Лайма Вайкуле не поддерживают общения. Поэт считает странными и недопустимыми некоторые из недавних высказываний Лаймы Вайкуле в адрес России, страны, где она была очень популярна.

В беседе с MK.RU Виктор Пеленягрэ объяснил, почему Лайма Вайкуле начала высказываться именно в таком ключе. По его мнению, певица опасается, что в Латвии ее могут лишить имущества, если она вдруг начнет демонстрировать благосклонность к России.

«Она несет вздор, потому что в 1991 году у нее в Латвии отняли избу по реституции», — сказал поэт.

Он добавил, что Лайме Вайкуле есть что терять, ведь с тех пор она обзавелась новой недвижимостью в Латвии.