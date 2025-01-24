Анастасия Волочкова переживает за состояние отца после инсульта: «В 60 лет его накрыло»

Балерина Анастасия Волочкова не скрывает, что уже много лет живет в тревоге за жизнь и здоровье своего папы. Юрий Федорович Волочков был чемпионом Советского Союза по настольному теннису, много лет работал тренером.

Но некоторое время назад он перенес два инсульта. Папа Анастасии Волочковой не говорит и передвигается в инвалидной коляске. По словам балерины, которая периодически навещает отца, живущего в Санкт-Петербурге, ее родитель очень и очень плох.

«17 лет он не говорит ничего, не двигается. Понимаете, спортсмен, после инсульта... В 60 лет его накрыло», — поделилась Анастасия Волчокова с MK.RU.

Стоит напомнить, что у Анастасии Волочковой довольно сложные отношения с родственниками по женской линии. Она некоторое время не общалась с мамой, были натянутыми ее отношения с дочкой Ариадной.

Но в конце прошлого года Анастасия Волочкова приложила максимум усилий к тому, чтобы все члены ее семьи сблизились. И это у нее получилось.