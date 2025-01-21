Звезда фильма «Я худею» Евгений Кулик стал отцом в третий раз, рассекретив имя сына

В свои 37 лет Евгений Кулин снялся во многих фильмах, а также трижды стал отцом. Актер поделился радостным известием с поклонниками, выложив в личном микроблоге фото с женой и новорожденным ребенком. Возлюбленная шоумена Ригина Гайсина родила сына. Теперь у пары трое детей.
Снимок, который Евгений Кулик опубликовал в своем микроблоге был сделан в роддоме. На руках сценарист держит новорожденного сынишку, рядом с ними улыбающаяся Ригина. Малыш появился на свет 20 января. Для ребенка супруги выбрали звучное имя. «Кулик Лотерей Евгеньевич, 20.01.2025», - подписал снимок шоумен, намекнув на имя мальчика.
Евгений Кулик с женой Ригиной и сыном. Фото: соцсети
О своей третьей беременности жена Евгения Кулика сообщила в сентябре 2024 года. Тогда же супруги устроили гендер-пати, узнав, что у них родится второй сын. Также у пары есть дочка София, ей четыре годика и сын Федор, ему два года. Примечательно, что супруги не прячут лица своих детей, часто показывая их в соцсети. Не стал Евгений Кулик скрывать и младшего сына, который родился только вчера.
Позже выяснилось, что сына пара все же назвала Виктором, именно такое имя сначала указал в подписи к фото Евгений, но потом подправил публикацию, сказав, что у них родился Лотерей Евгеньевич. Поклонники поняли, что это всего лишь шутка. Говорят, что с будущей женой Евгений Кулин познакомился в тот момент, когда она собиралась выйти замуж за другого. А сам шоумен был приглашен на торжество в качестве тамады. Но в итоге девушка выбрала именно Евгения, поняв, что он ее судьба.