За «Запорожцем» Гоши Куценко с трупом женщины числится неоплаченный штраф

Душераздирающая история случилась в столице. В автомобиле «Запорожец», который принадлежит известному актеру Гоше Куценко, вечером в воскресенье, 19 января, был обнаружен труп асоциальной дамы.

Выяснилось, что с женщиной в пылу ссоры расправился случайный, соблазнивший ее собутыльник. Безработный из Татарстана облюбовал машину, которая была припаркована в арке одного из домов на Кутузовской проспекте Москвы, примерно неделю назад. Туда он приглашал дамочек, распивал с ними алкоголь и вступал в интимную связь.

Гоша Куценко уже отреагировал на сообщения о страшной находке в его машине. Он выращил соболезнования родным убитой женщины.

Как сообщает MK.RU , раритетный «Запорожец», принадлежащий Гоше Куценко был выпущен в 1974 году. Актер приобрел его в память о городе Запорожье и некоторое время ездил по Москве. Автомобиль красивого голубого оттенка с фактурным водителем вызывал улыбки на лицах людей.

Гоша Куценко умудрился целых 29 раз нарушить ПДД, пока передвиглася по столице за рулем «Запорожца». Один из штрафов на сумму 500 рублей актер до сих пор не погасил.