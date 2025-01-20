Гоша Куценко принес соболезнования родным женщины, труп которой был найден в его машине

Актер Гоша Куценко не стал молчать, узнав о страшном происшествии. В автомобиле, который принадлежит артисту, накануне поздно вечером был обнаружен изрезанный труп молодой женщины.

Гоша Куценко вышел на связь и выразил соболезнования родным и близким убитой.

«Узнал эту новость на съемках, в экспедиции. Убийца задержан, мои соболезнования родственникам погибшей», — сказал Гоша Куценко.

Артист уточнил, что находится не в Москве.

Напомним, автомобиль «Запорожец», который Гоша Куценко приобрел пять лет назад, был припаркован на Кутузовском проспекте в Москве. Двери машины не были закрыты. И в ее салоне некоторое время назад поселился безработный. Он познакомился с женщиной, пригласил ее распить алкоголь. Между ними завязалась ссора, в результате которой безработный нанес даме ножевые ранения, ставшие причиной ее смерти.