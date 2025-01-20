В автомобиле, принадлежащем Гоще Куценко, обнаружен изрезанный труп женщины

Стало известно о страшной находке в автомобиле, зарегистрированном на имя известного артиста театра и кино Гоши Куценко. Накануне поздно вечером в стареньком «Запорожце», припаркованном в одном из дворов на Кутузовском проспекте Москвы, был обнаружен изрезанный труп женщины.

Полиция немедленно начала поиски подозреваемого в преступлении. По горячим следам был задержан мужчина 1994 года рождения.

По некоторым данным, он жестоко расправился с дамой после ссоры, которая возникла во время распития спиртных напитков.

На теле несчастной жертвы предполагаемого преступника силовики насчитали порядка двенадцати колото-резаных ран.

По материалам телеграм-канала Mash