Актриса Яна Кошкина окунулась в проруби на Крещение

Яна Кошкина. Фото: Global Look Press

Актриса Яна Кошкина оказалась едва ли не единственной звездой, похваставшейся, чем она занималась на Крещение.

В нынешнюю Крещенскую ночь звезды по каким-то своим причинам отказались от массового погружения в воду. Раньше такого за нашими селебрити не наблюдалось!

Поддержали традицию и сообщили в своих личных блогах о погружении в Иордани лишь отдельные граждане. Так, например, актриса Яна Кошкина стала чуть ли не единственной знаменитостью, которая показала в соцсети, как совершила омовение.

В просторной белой рубахе, с косой и без макияжа на лице Яна Кошкина предстала на краю водоема, а затем смело окунулась

Яна Кошкина перед погружением в воду. Фото: соцсети Яны Кошкиной

«Я всплыла! Все хорошо», — сообщила затем Яна Кошкина.

Кстати, как сообщает MK.RU, ранее Яна Кошкина рассказывала изданию, что погружается в прорудь на Крещение каждый год и еще ни разу не заболела после этого.

В этом году Яну Кошкину поддерживал муж, который снимал процесс ее погружения. Фото: соцсети Яны Кошкиной

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