Актриса Яна Кошкина окунулась в проруби на Крещение

В нынешнюю Крещенскую ночь звезды по каким-то своим причинам отказались от массового погружения в воду. Раньше такого за нашими селебрити не наблюдалось!
Поддержали традицию и сообщили в своих личных блогах о погружении в Иордани лишь отдельные граждане. Так, например, актриса Яна Кошкина стала чуть ли не единственной знаменитостью, которая показала в соцсети, как совершила омовение.
В просторной белой рубахе, с косой и без макияжа на лице Яна Кошкина предстала на краю водоема, а затем смело окунулась
Яна Кошкина перед погружением в воду. Фото: соцсети Яны Кошкиной
«Я всплыла! Все хорошо», — сообщила затем Яна Кошкина.
Кстати, как сообщает
В этом году Яну Кошкину поддерживал муж, который снимал процесс ее погружения. Фото: соцсети Яны Кошкиной