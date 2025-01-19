Актриса Яна Кошкина окунулась в проруби на Крещение

В нынешнюю Крещенскую ночь звезды по каким-то своим причинам отказались от массового погружения в воду. Раньше такого за нашими селебрити не наблюдалось!

Поддержали традицию и сообщили в своих личных блогах о погружении в Иордани лишь отдельные граждане. Так, например, актриса Яна Кошкина стала чуть ли не единственной знаменитостью, которая показала в соцсети, как совершила омовение.

В просторной белой рубахе, с косой и без макияжа на лице Яна Кошкина предстала на краю водоема, а затем смело окунулась