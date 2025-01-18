Больной раком Александр Буйнов перенес операцию на позвоночнике

Стало известно, что 74-летний вокалист Александр Буйнов перенес операцию на позвоночнике. Хирургическое вмешательство было произведено в декабре прошлого года.

Сообщается, что Александр Буйнов обратился к врачам с жалобами на сильные боли в спине и ногах во время передвижения. В результате обследования было установлено, что у Александра Буйнова травмирован позвоночник в области поясничного отдела. Медики приняли решение о госпитализации и проведении экстренной операции.

В канун Нового года Александра Буйнова уже выписали из клиники. Врачи рекомендовали своему звездному пациенту ограничить физические нагрузки и прописали курс лечебной физкультуры.

Как сообщила супруга Александра Буйнова, сейчас 74-летний исполнитель чувствует себя хорошо.

Напомним, Александру Буйнову в прошлом году был присвоен статус паллиативного больного из-за онкологического заболевания. У звезды последняя стадия рака предстательной железы.

Несмотря на болезнь, Александр Буйнов продолжает вести активную жизнь и даже принимал участие в фестивале «Песня года» в декабре 2024 года.

По материалам телеграм-канала SHOT