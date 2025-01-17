57-летний Роман Жуков рассекретил сколько тратит на шестерых детей: «Все ходят с новыми телефонами и в брендовых вещах»

Рома Жуков, известный как многодетный отец, имеет шестерых детей от предыдущего брака. Несмотря на развод с супругой, артист заверил журналистов, что поддерживает регулярные контакты с детьми и оказывает им финансовую помощь.

Когда журналисты поинтересовались у Ромы Жукова, сколько денег уходит на содержание детей, он уточнил, что сумма значительно превышает озвученную ими цифру в сто тысяч рублей в месяц. Иногда расходы достигают этой суммы всего за один день. Деньги уходят на оплату учебы, различных нужд, покупку одежды и техники, пишет mk.ru . Например, недавно он приобрел сыну кроссовки за двадцать тысяч рублей, отметив при этом, что сам носит обувь гораздо дешевле.

«Какие сто тысяч? Больше. Бывает, уходит и сто тысяч за один день. За учебу заплати, за это заплати, за другое заплати… Пуховики по «полтиннику». Все ходят с новыми телефонами и в брендовых вещах», - уточнил Роман Жуков.

Жуков продемонстрировал журналистам выписку из онлайн-банка, согласно которой за неполный декабрь он перевел 244 тысячи рублей. К счастью, финансовые трудности ему незнакомы благодаря активной концертной деятельности. Артист продолжает радовать своих поклонников выступлениями по всей стране.