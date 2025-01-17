Збруев ответил уволенному из «Ленкома» Певцову: «Если тебе театр не нравится, ты его не ценишь — не надо в нем работать»

В заявлении представителей театра говорилось, что Дмитрий Певцов позволял себе негативные высказывания в адрес других актеров, критиковал постановки и руководство. Позднее Александр Збруев выступил с критикой в адрес Певцова, выразив свое недовольство его словами.

Збруев вспомнил трудные времена, когда из театра пытались вытеснить Анатолия Эфроса, выдающегося режиссера, с которым ему посчастливилось сотрудничать. Он также отметил, что проработал 46 лет вместе с Марком Захаровым и выразил категорическое несогласие с тем, чтобы артисты выступали против своего театра, поскольку это означает выступление против своих коллег и руководства. Его возмущение вызвали недавние комментарии Певцова в интервью белорусскому телевидению, а также предыдущие заявления актера.

86-летний артист был разгневан тем, что Певцов позволил себе оскорблять коллектив. По мнению Збруева, если артист недоволен театром, ему следует уйти туда, где ему будет комфортно работать. Збруев добавил, что, несмотря на важность заработка денег, нельзя предавать театр, который всегда должен оставаться на первом месте для артиста.

«И мне кажется, если тебе театр не нравится, ты его не ценишь — не надо в нем работать. Надо работать там, где нравится», - говорит Александр Збруев.

Кроме того, Збруев косвенно упомянул Александру Захарову, которая последовала примеру Певцова и тоже выступила с критикой родного театра. Он заявил, что Певцову не стоит ставить себя в один ряд с теми, кто рассматривает театр как личную собственность или наследство. Збруев напомнил, что театр является общим домом для всех артистов, и недопустимо критиковать его изнутри.

Ранее Александра Захарова, дочь Марка Захарова, говорила о том, что в театре «Ленком» хотят избавиться и от нее. Она служила в этом театре 42 года и считает, что в нем наступил глубокий кризис.