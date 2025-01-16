Ксения Бородина путешествует по России с женихом Николаем Сердюковым после отдыха на Бали

Блогер Николай Сердюков поделился новостями о своем новом путешествии с Ксенией Бородиной через социальные сети. Он разместил видео с железнодорожного вокзала, откуда они отправились в путь, и раскрыл подробности поездки. После отдыха на Бали влюбленные решили попутешествовать по России.

Пара снова выбрала для этого свой любимый город Санкт-Петербург, который стал для них особенно значимым местом после предложения Николая, сделанного Ксении в конце прошлого года.

Николай объяснил, что они отправляются в этот город на день рождения подруги. По его словам, у них запланирована насыщенная программа, и они ожидают, что им будет весело. Он также отметил, что Петербург теперь имеет особое значение для них обоих.

Судя по дальнейшим публикациям Николая в сториз, празднование началось уже в поезде «Сапсан». Он написал: «Уже начали отмечать. Главное — правильно распределить силы на весь день».