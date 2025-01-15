Ксения Бородина собирается родить Николаю Сердюкову сына: «Загадали мальчика!»

В декабре прошлого года известная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина сообщила о своей помолвке со ставропольским блогером Николаем Сердюковым. Ее избранник выбрал для этого события одно из самых романтических мест в России.

Как поделилась Ксения в социальных сетях, вечером они отправились на экскурсию в Эрмитаж, где оказались совершенно одни. Когда они подошли к знаменитым часам «Павлин», начался процесс их завода, и именно в этот момент Коля опустился перед Ксенией на колено.

Ксения Бородина призналась, что сразу ответила согласием на предложение руки и сердца, считая, что нашла свою настоящую половинку.

Знакомство Ксении и Николая произошло на съемках телепередачи «Последний герой». Съемочный процесс проходил на живописном берегу Телецкого озера в Республике Алтай. После завершения проекта они начали все чаще появляться вместе.

Для 41-летней Ксении это будет уже третий брак. У нее есть две дочери — Маруся и Теона — от предыдущих отношений.

Не так давно Бородина и Сердюков приняли участие в YouTube-шоу «ШБ-Шоу». Вместе с ведущим программы Герой Иваще они составили «карту желаний» на 2025 год. Гера поделился эксклюзивной информацией с kp.ru о том, какие желания выпали молодой паре.

«Ксения с Николаем загадали на этот год рождение сына и пышную свадьбу. Бородина не любит весну из-за слякоти, поэтому, по ее словам, их с Николаем свадьба состоится летом», - говорит он.

У Николая Сердюкова также имеется опыт семейной жизни: ранее он состоял в браке с популярной блогершей Алиной Акиловой, с которой они воспитывали общую дочь Николь. В 2021 году Алина подала на развод, причины которого они оба предпочитают не раскрывать. Судя по публикациям в социальных сетях Сердюкова, он тяжело переживал разрыв с бывшей женой.

Кстати, недавно Ксения Бородина выразила свое возмущение тем, что ее жениха, блогера Николая Сердюкова, некоторые называют альфонсом.

Она призналась, что испытывает чувство стыда за примерно 10–15% своих подписчиков в социальных сетях, которые критикуют и обвиняют Сердюкова. Бородина назвала людей, называющих ее жениха альфонсом, больными.

Телеведущая подчеркнула, что мужчины, которые могут зарабатывать меньше, чем их партнерши, но при этом больше, чем многие другие люди, никак нельзя назвать альфонсами. Она выразила свое недовольство тем, что ей приходится обсуждать такие темы, и призвала тех, кому некомфортно наблюдать за развитием ее отношений, просто перестать следить за ее жизнью.

Бородина обратилась с просьбой оставить ее отношения в покое, используя при этом нецензурные выражения. По ее мнению, те женщины, кто критикует ее отношения, сами страдают от недостатка внимания со стороны своих партнеров и испытывают трудности в собственных браках. Эти проблемы, как полагает знаменитость, они переносят на ее роман.