Уехавшая из России Пугачева разлучена с 11-летними двойняшками Гарри и Лизой, которые живут и учатся в Лондоне

Два года назад Максим Галкин* и Алла Пугачева покинули Россию, сначала поселившись в Израиле, а затем переехав на Кипр. Новый год семья встретила в Лимасоле вместе с 11-летними двойняшками Гарри и Лизой. После праздников Галкин отправился с детьми на отдых в Альпы, где они наслаждались горными лыжами. Сейчас, похоже, 75-летняя Пугачева осталась одна в своем доме на Кипре.
По словам соседей певицы, последние месяцы она проводит большую часть времени в одиночестве. Ее 48-летний супруг редко бывает дома, поскольку постоянно путешествует по миру с концертами, чтобы обеспечить семью. Близнецы Гарри и Лиза, как выяснилось, также живут отдельно от матери.
После обострения ситуации в Израиле Алла Пугачева вместе с семьей переехала на Кипр. Еще до начала пандемии они приобрели там дом в Лимасоле. Эта покупка позволила всей семье получить европейские паспорта, как сообщили kp.ru соседи певицы. Однако на Кипре отсутствовали подходящие условия для обучения детей, поэтому Максим Галкин* принял решение отправить Гарри и Лизу в Лондон, где они теперь проживают и учатся. Дети навещают родителей только во время каникул.
Алла Пугачева с Максимом Галкиным* отправили двойняшек Гарри и Лизу учиться в Лондон. Фото: соцсети
Конечно, на Кипре существуют различные учебные заведения, включая международные школы, где обучение ведется на английском языке. Также доступны частные школы с преподаванием на русском языке. Тем не менее, возможно, уровень образования в этих школах не соответствовал ожиданиям Максима Галкина*.
Ранее в Израиле он определил своих детей в одну из самых престижных частных школ страны — King Solomon, плата за обучение в которой составляла около 3,2 миллиона рублей в год. Вероятно, после переезда на Кипр Галкину не удалось найти подходящее учебное заведение, и он принял решение отправить Гарри и Лизу в школу в Лондоне.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.