Уехавшая из России Пугачева разлучена с 11-летними двойняшками Гарри и Лизой, которые живут и учатся в Лондоне

Два года назад Максим Галкин* и Алла Пугачева покинули Россию, сначала поселившись в Израиле, а затем переехав на Кипр. Новый год семья встретила в Лимасоле вместе с 11-летними двойняшками Гарри и Лизой. После праздников Галкин отправился с детьми на отдых в Альпы, где они наслаждались горными лыжами. Сейчас, похоже, 75-летняя Пугачева осталась одна в своем доме на Кипре.

По словам соседей певицы, последние месяцы она проводит большую часть времени в одиночестве. Ее 48-летний супруг редко бывает дома, поскольку постоянно путешествует по миру с концертами, чтобы обеспечить семью. Близнецы Гарри и Лиза, как выяснилось, также живут отдельно от матери.

После обострения ситуации в Израиле Алла Пугачева вместе с семьей переехала на Кипр. Еще до начала пандемии они приобрели там дом в Лимасоле. Эта покупка позволила всей семье получить европейские паспорта, как сообщили kp.ru соседи певицы. Однако на Кипре отсутствовали подходящие условия для обучения детей, поэтому Максим Галкин* принял решение отправить Гарри и Лизу в Лондон, где они теперь проживают и учатся. Дети навещают родителей только во время каникул.