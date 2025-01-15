Сына Михаила Ефремова пришлось успокаивать на похоронах его матери

В Москве состоялась церемония прощания с известной актрисой Евгенией Добровольской, ушедшей из жизни 10 января 2025 года. На траурной церемонии присутствовали все четверо детей актрисы, среди них был и 33-летний Николай.

Николай родился в браке Добровольской с Михаилом Ефремовым, который не смог присутствовать на похоронах своей бывшей супруги из-за нахождения в местах лишения свободы. Молодого актера охватили сильные эмоции возле гроба матери, и поддержать его пришел друг семьи Игорь Золотовицкий. Николай также тепло обнял младшего брата Яна Бойко. Друзья Евгении Добровольской не скрывают, что она всегда очень переживала именно за своего Колю, который не отличался спокойным нравом. И причиной тому, как считала актрисы были кипучие гены Олега Ефремова, дедушки Николая.