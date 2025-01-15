Старший сын Добровольской заявил, что не смог приехать на похороны к отцу

Евгения Добровольская потеряла своего первого супруга Вячеслава Баранова, который скончался от рака в 2012 году в возрасте 53 лет. Они встретились на съемочной площадке ее дебютного фильма «Клетка для канареек». Их брак оказался недолговечным — пара рассталась вскоре после рождения их общего сына Степана. Однако, несмотря на развод, между ними сохранились дружеские отношения. Евгения доверила Баранову заботу о своем сыне Коли, рожденном в браке с Михаилом Ефремовым. Баранов проводил время с обоими мальчиками, посещая театры и цирки.
Вячеслав Баранов активно занимался актерской деятельностью, даже в сложные 1990-е годы, когда съемок было мало, он продолжал работать над озвучиванием иностранных фильмов. Его первая роль была сыграна еще в школе в фильме «Тимур и его команда», где он исполнил роль хулигана Мишки Квакина. Спустя несколько лет после развода с Добровольской, Баранов женился снова, однако позже также развелся.
Евгения Добровольская с первым мужем Вячеславом Барановым. Фото: кадр из фильма «Клетка для канареек»
Когда Баранов ушел из жизни, на его похороны не смогли прийти ни сын Степан, которому пришлось уехать во Францию, где он обучался, ни Евгения Добровольская, которая находилась на гастролях. Позже сын актрисы рассказал своей тете, что ему нужно было сдавать сессию, с отцом он простился заранее, понимая, всю серьезность положения.
Через некоторое время судьба первой жены Баранова повторилась: как и он, Евгения умерла от рака в хосписе. На прощание с ней пришли все четыре ее ребенка: Степан от Баранова, Николай от Ефремова, Ян от Ярослава Бойко и Анастасия от ее последнего мужа, оператора Дмитрия Мананникова.
Михаил Ефремов находится в заключении, а Ярослав Бойко, хотя и признал своего внебрачного сына Яна, предпочел забыть о своем романе с Добровольской. Таким образом, единственным мужчиной, оставшимся рядом с Евгенией до конца, стал ее третий супруг Дмитрий Мананников. Актриса была похоронена на Троекуровском кладбище.