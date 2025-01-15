Старший сын Добровольской заявил, что не смог приехать на похороны к отцу

Евгения Добровольская потеряла своего первого супруга Вячеслава Баранова, который скончался от рака в 2012 году в возрасте 53 лет. Они встретились на съемочной площадке ее дебютного фильма «Клетка для канареек». Их брак оказался недолговечным — пара рассталась вскоре после рождения их общего сына Степана. Однако, несмотря на развод, между ними сохранились дружеские отношения. Евгения доверила Баранову заботу о своем сыне Коли, рожденном в браке с Михаилом Ефремовым. Баранов проводил время с обоими мальчиками, посещая театры и цирки.

Вячеслав Баранов активно занимался актерской деятельностью, даже в сложные 1990-е годы, когда съемок было мало, он продолжал работать над озвучиванием иностранных фильмов. Его первая роль была сыграна еще в школе в фильме «Тимур и его команда», где он исполнил роль хулигана Мишки Квакина. Спустя несколько лет после развода с Добровольской, Баранов женился снова, однако позже также развелся.