Отец погибшего Яниса Тиммы обратился с просьбой к Кате Гордон, которая обличила Анну Седокову

Родственники погибшего баскетболиста Яниса Тиммы продолжают выяснять причины, приведшие его к трагическому решению. Недавно стало известно, что отец спортсмена Райтис Тимма обратился за помощью к юристу Кате Гордон. Об этом сообщила юридическая компания «Гордон и Сыновья» в своем Telegram-канале.

Отец Яниса попросил Екатерину Гордон оказать содействие в проверке содержимого телефона его сына и восстановлении последних часов его жизни. Семья хочет убедиться, что никто не подтолкнул Яниса к самоубийству. Поддержку Райтиусу Тимме оказывает друг его сына Марк Пугачев, который убежден, что Янису не только не помогли в сложный момент, но и усугубили его положение.

Юридическая компания также заявила, что в скором времени Катя Гордон вместе со своей коллегой Аллой Салиховой посетят правоохранительные органы для дальнейших действий.

Янис Тимма свел счеты с жизнью в московском хостеле неподалеку от дома своей бывшей супруги Анны Седоковой в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года. Рядом с телом нашли телефон с номером певицы на экране и просьбой ей позвонить. Прощание с Янисом состоялось в Риге 27 декабря.

Ранее Марк Пугачев выразил возмущение по поводу обвинений в адрес Яниса Тиммы, назвав такие утверждения отвратительными. Он заявил, что разговоры о том, что Янис был альфонсом, несправедливы. Пугачев указал, что, согласно этим утверждениям, у Яниса были деньги в течение четырех лет, а затем они закончились. Он предположил, что все средства были потрачены на Анну Седокову. Когда деньги закончились, Яниса якобы отвергли, и его начали называть альфонсом. Пугачев подчеркнул, что такая логика несправедлива и пообещал восстановить правду, показав истинное положение дел. Он заверил, что не боится говорить и действовать, имея необходимую поддержку и ресурсы. Пугачев добавил, что ситуация вызывает у него шок и сильное эмоциональное потрясение.