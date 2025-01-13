Адвокат Бенхин — о наследстве Добровольской: «Может достаться и Михаилу Ефремову»

Ныне покойная актриса Евгения Добровольская и Михаил Ефремов прожили в браке десять лет. У пары есть взрослый сын, Николай Ефремов.

После смерти Евгении Добровольской, которая не была замужем, ее прямыми наследниками являются дети. Их а Евгении Добровольской четверо. По словам адвоката Александра Бенхина, Евгения Добровольская, скорее всего, оставила завещание, в котором распределила свое имущество между детьми.

Ведь актриса болела и прекрасно понимала, какая участь ей уготована. Так что, есть большая вероятность того, что Евгения Добровольская все предусмотрела заранее. И, скорее всего, никаких войн после ее смерти за наследство актрисы не будет. Но даже если завещания нет, дети являются наследниками первой очереди. И все имущество матери достается им.

Сможет ли претендовать на наследство второй муж Евгении Добровольской, актер Михаил Ефремов? Такой шанс есть, но он чисто теоретический.

Как отметил адвокат Бенхин в беседе с MK.RU, можно предположить, что Евгения Добровольская, например, решила детям ничего не оставлять.

«Для этого должно быть завещание, которое она могла составить на соседку, подругу или, к примеру, бывших мужей. В таком случае имущество может достаться и Михаилу Ефремову. Хотя прямым наследником он не является», — подчеркнул Александр Бенхин.

Напомним, Евгения Добровольская умерла 10 января. Прощание с ней состоится во вторник, 14 января. Начнется церемония в МХТ в 10 утра.