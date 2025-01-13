Добровольская снялась в пророческом сериале «Полет», который предсказал судьбу Ефремова

Работа актера — это не просто воспроизведение заученного текста и перевоплощение в различные образы. Это погружение в чужие судьбы, иногда настолько глубокое, что актер начинает проживать их на собственном опыте. В некоторых случаях, особенно если актер талантлив и усерден, эта связь становится настолько тесной, что образы начинают влиять на реальную жизнь артиста. Именно поэтому вокруг некоторых проектов возникают легенды о мистических совпадениях и кармических последствиях. Например, всем известны случаи, когда актеры, участвовавшие в экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита», неожиданно заболевали или умирали после съемок. Или те многочисленные несчастья, которые преследовали участников съемочной группы фильма «Вий». Не обошла стороной эта загадочная закономерность и работу над фильмом «Формула любви».

Не стал исключением и сериал «Полет» — психологический триллер режиссера Петра Тодоровского, рассказывающий историю офисных работников, чудом избежавших авиакатастрофы (они перепутали аэропорты, и их самолет потерпел крушение). После этого события герои кардинально меняют свои взгляды на жизнь и оказываются втянутыми в криминальную авантюру. Съемки сериала начались в 2018 году, премьера состоялась в 2020 году, а затем проект появился на онлайн-платформах. Несмотря на то, что сериал не стал громким событием в России (хотя завоевал награды на европейских кинофестивалях), он оставил заметный след в судьбе актеров, задействованных в проекте, пишет kp.ru.

Так, вскоре после премьеры Никита Ефремов, известный своим религиозным мировоззрением и сдержанным поведением, был задержан за пьяный дебош в центре Москвы возле ресторана «Пекин» (примерно в трех километрах от места, где впоследствии произойдет смертельная авария с участием Михаила Ефремова). Позднее Никита признался, что борется с алкогольной и наркотической зависимостью.

Михаил Ефремов также исполнил в сериале одну из ключевых ролей, сыграв персонажа, который, казалось, был списан с него самого. Его герой, адвокат с сомнительной репутацией, наркоман и взяточник по фамилии Жабенко, вызывает мурашки по коже своей реалистичностью.

«Моя бывшая жена говорит, что все, к чему я прикасаюсь, превращается в говно», — произносит персонаж, и непонятно, где заканчивается игра актера и начинается реальность.

Одна из самых напряженных сцен сериала связана с воспоминанием о гибели сына героя Ефремова. Жабенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, садится за руль и попадает в аварию, в результате которой гибнет его 10-летний ребенок. Бывшая супруга напоминает герою об этой трагедии, заставляя его повторять: «Я — ничтожество, виноват в том, что наш сын лежит в земле и кормит червей».

Ирония судьбы заключается в том, что в том же 2020 году, когда завершились съемки сериала, Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, совершил аварию на Смоленской площади, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров.

Еще одна актриса, принимавшая участие в съемках «Полета», — Евгения Добровольская, скончавшаяся 10 января текущего года. В сериале она сыграла Екатерину Морозову — женщину, которая воспитывает троих приемных детей, но не всегда справляется с этой задачей.

Персонаж Добровольской Екатерина, имея троих приемных детей, осознает, что ее присутствие жизненно важно для них. Она понимает, что если с ней что-то случится, дети останутся одни. Поэтому она решает сосредоточиться исключительно на обеспечении их будущего, стремясь защитить их от возможных катастроф. Героизм Кати проявляется в том, что она взяла детей из детского дома. Такие люди заслуживают огромного уважения, ведь они обладают большими душевными силами и готовы делиться своим теплом. Катя — сильная женщина, полная желания отдавать.

Роль, исполненная Евгенией Добровольской, отражает многие черты самой актрисы, которая всегда мечтала о большой семье. Ради детей, с которыми она стремится найти взаимопонимание, ее героиня решается на преступление, присоединяясь к общему замыслу. В конечном счете, после чудесного спасения от авиакатастрофы, ее судьба завершается трагедией.