Для Евгении Добровольской, которая лечилась от рака, нашли отдельную платную палату

Диагноз рак у 60-летней Евгении Добровольской был поставлен год назад. Она проходила лечение в больнице: упорно боролась за жизнь, не желая сдаваться. Как только самочувствие улучшалось, она возвращалась на сцену. Последнее появление актрисы на сцене МХТ имени Чехова состоялось шесть месяцев назад, 23 июня, в спектакле «Космос», где она исполняла главную роль.

Евгения Добровольская работала до предела своих возможностей, не отказываясь от предложений, хотя каждый раз говорила: «Если буду жива, то сыграю».

Она осознавала свое положение, но не теряла надежды. Коллеги в театре знали о ее состоянии, сочувствовали и, самое важное, оказывали ей всяческую поддержку. Говорят, что Евгения узнала о своем заболевании слишком поздно, когда болезнь уже перешла в последнюю стадию и начались метастазы. Театр взял на себя оплату лечения, стоимость которого оказалась чрезвычайно высокой. Театр сделал все возможное, чтобы обеспечить актрисе наилучшие условия лечения. Она находилась в платном отделении престижной клиники, в отдельной палате.