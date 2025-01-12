Четверо детей Евгении Добровольской, включая Колю Ефремова, успели попрощаться с мамой в хосписе

Евгения Добровольская тяжело заболела еще около года назад, у нее обнаружили рак, затем пошли метастазы. Бывший муж актрисы, с которым она развелась несколько лет назад, стал тем человеком, который заботился о ней до самого последнего дня. Кинооператор Дмитрий Мананников оставался рядом, поддерживая и ухаживая за тяжелобольной Евгенией Добровольской.

Старший сын актрисы, Степан Добровольский, специально прилетел из-за границы, чтобы быть рядом с мамой. Также остепенился ее сын Николай Ефремов, который ранее пережил тяжелую травму, упав с третьего этажа, но смог оправиться. Младшие дети — 22-летний Ян и 15-летняя Настя — тоже были рядом с Евгенией. Больше всего ее беспокоило будущее детей без нее. Но видя, что у каждого из них своя жизнь, она смогла уйти спокойно, зная, что они справятся. Дети актрисы успели попрощаться с ней в хосписе. Евгения Добровольская понимала, что им будет сложно без нее, особенно дочке Анастасии, ведь она еще подросток.

В 2023 году сын актрисы Коля Ефремов доставил маме забот. Юноша выпал из окна московской квартиры, но остался жив. Сын Михаила Ефремова рассказал бригаде скорой помощи, что все случившееся, это несчастный случай. Николая доставили в реанимацию, конечно, такая трагедия с любимым сыном доставила Евгении Добровольской переживаний. У Коли была травмы головы, которая требовала срочную операцию, а также закрытые переломы правого бедра и таза. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, но тот сумел оклематься и восстановиться.