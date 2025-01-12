Добровольская была вынуждена носить парик из-за того, что у нее выпали все волосы после химиотерапии

На днях пришло печальное известие о кончине народной артистки России Евгении Добровольской. Ей было всего 60 лет, и ее уход из жизни был вызван тяжелым заболеванием, предположительно, онкологической болезнью. Коллеги актрисы из Московского художественного театра имени Чехова подтвердили, что у Евгении был диагностирован рак. Они также сообщили, что актриса узнала о своем страшном диагнозе около года назад. К сожалению, на тот момент болезнь уже успела дать метастазы, и лечение оказалось неэффективным.

На фоне курса химиотерапии актриса сильно похудела и была вынуждена носить парик, как пишет kp.ru, своих волос у нее не осталось. Перед смертью Евгения Добровольская стала похожа на ребенка, была такой же маленькой, до невозможности хрупкой, но сильной духом. Силы ей давала семья, друзья и близкие.