Тарасова — о тяжелой болезни Добровольской: «Все надеялись, что она справится»

10 января не стало известной актрисы Евгении Добровольской. Она скончалась в хосписе после борьбы с раком. О своем диагнозе Евгения Добровольская узнала слишком поздно, когда болезнь была уже на финальной стадии, на стадии метастазирования.

О страшном недуге Евгения Добровольская предпочитала не распространяться. Коллеги, посвященные в ситуацию, не разглашали информацию.

О том, что Евгения Добровольская больна, знала, например, актриса Виктория Тарасова. Она заявила об этом в беседе с MK.RU.

«Но все надеялись, что она справится с болезнью, преодолеет, вновь вернется на съемочную площадку, в театр, к любимым зрителям», — призналась Виктория Тарасова.

Она также попыталась найти причину болезни Евгении Добровольской. По словам Виктории Тарасовой, все происходит из-за того, что представители актерской профессии очень много работают. Их труд связан со стрессами, нервными перегрузками, частыми поездками.