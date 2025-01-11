Режиссер Скорик — о реакции Добровольской на диагноз: «Она говорила только одно: «Я словно во сне»

Режиссер Николай Скорик поддерживал дружеские отношения с ныне покойной актрисой Евгенией Добровольской. Свой диагноз Евгения Добровольская скрывала от коллег, но Николай Скорик входил в число тех людей, которым звезда доверяла.

Он в числе первых узнал, что у Евгении Добровольской обнаружена злокачественная опухоль. Николай Скорик признался, что Евгения Добровольская отчаянно не хотела верить в то, что это происходит с ней.

«Она говорила только одно: «Я словно во сне. Я не верю, что это происходит со мной», — поделился Николай Скорик в беседе с MK.RU.

Николай Скорик рассказал, что до последнего был на связи с Евгенией Добровольской и переписывался с ней до тех пор, пока она была в состоянии отвечать на сообщения.

Финальные недели своей жизни Евгения Добровольская провела в хосписе, где получала уход и поддержку, как неизлечимо больная.

Напомним, Евгения Добровольская умерла 10 января, ей было 60 лет.