Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен вновь находится в клинике

Звезда советского кино, 66-летняя актриса Елена Кондулайнен в 2020-м году перенесла инсульт. Уже несколько лет она восстанавливается после болезни.

В эти январские дня Елена Кондулайнен находится в клинике, где проходит очередной курс реабилитации. Под контролем специалистов Елена Кондулайнен работает над восстановлением речи.

В марте прошлого года Елена Кондулайнен упала и получила травму ноги. Так что, в клинике Елена Кондулайнен занимается еще и тем, что разрабатывает ногу.

В планах же актрисы вернуться на сцену и в Театр Луны. Елена Кондулайнен призналась, что хочет, чтобы ее проводили на заслуженный отдых с почестями, все-таки она отдала этому театру тридцать лет.

В беседе с MK.RU Елена Кондулайнен призналась, что еще некоторое время назад была в не таком ресурсном состоянии, как сейчас.