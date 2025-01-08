Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен вновь находится в клинике

Звезда советского кино, 66-летняя актриса Елена Кондулайнен в 2020-м году перенесла инсульт. Уже несколько лет она восстанавливается после болезни.
В эти январские дня Елена Кондулайнен находится в клинике, где проходит очередной курс реабилитации. Под контролем специалистов Елена Кондулайнен работает над восстановлением речи.
В марте прошлого года Елена Кондулайнен упала и получила травму ноги. Так что, в клинике Елена Кондулайнен занимается еще и тем, что разрабатывает ногу.
В планах же актрисы вернуться на сцену и в Театр Луны. Елена Кондулайнен призналась, что хочет, чтобы ее проводили на заслуженный отдых с почестями, все-таки она отдала этому театру тридцать лет.
В беседе с
«У меня были проблемы с мотивацией на выздоровление, сейчас я выхожу на сцену и даю двухчасовое выступление своих песен и песен на стихи великих поэтов», — поделилась Елена Кондулайнен.